‘Il gladiatore’ al Circo Massimo con la musica dal vivo  

Fonte: adnkronos.com

Forum Music Village, in partnership con CineConcerts, porterà a Roma uno spettacolo unico nel suo genere: l’8 e il 9 giugno, all’interno del Circo Massimo, una formazione di 200 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta da Justin Freer con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard, eseguirà dal vivo la colonna sonora composta da Hans Zimmer e dalla stessa Lisa Gerrard per ‘Il gladiatore’ in sincrono con il film premio Oscar di Ridley Scott interpretato da Russell Crowe che verrà proiettato su uno schermo di oltre 20 metri. I biglietti sono in vendita da oggi su ticketone.it, con un costo a partire da 45 euro. Il film ha vinto cinque Oscar, tra cui quello per il miglior film, miglior sonoro, migliori effetti speciali e migliori costumi, mentre la sua partitura musicale, composta da Hans Zimmer (‘Il re leone’, ‘Pirati dei Caraibi’, ‘Inception’, ‘Il cavaliere oscuro’) e Lisa Gerrard (‘Dead Can Dance’, ‘Jane Got a Gun’, ‘Samsara’) ha ottenuto il Best Original Score ai Golden Globes del 2000.

