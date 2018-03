🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La scuola dell’infanzia paritaria Monte Massiccio, a Roma, è stata evacuata in via precauzionale per una probabile fuga di gas. Sul posto, in via Conti, sono intervenuti i vigili del fuoco. Le due squadre del comando di Roma sono al lavoro con il supporto del nucleo Nbcr per il controllo della struttura e della caldaia.

