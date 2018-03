Palermo calcio, Zamparini: “Nazionali via? in A o chiedo i danni”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La vittoria nello scontro diretto con il Frosinone ha ridato entusiasmo al Palermo. I rosanero, pero’, devono fare i conti con il calendario Fifa, con gli impegni delle varie selezioni, ma se nella finestra dedicata all’attività internazionale la Serie A si ferma, la B va avanti e per Tedino diventa complicato allestire la formazione, visti i tanti giocatori chiamati in Nazionale. Il patron del Palermo, Maurizio Zamparini, non ci sta e in un’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia avverte: “Se non andiamo in Serie A chiedo i danni”. Con Carpi ed Entella potrebbero mancare Nestorovski, Struna, Trajkovski, Posavec, Balogh e Chochev. “Abbiamo gia’ incaricato da una settimana i nostri legali – prosegue Zamparini – certe decisioni vanno contro il regolamento stesso della Figc. A una societa’ che lotta per la promozione portano via giocatori per le amichevoli, non e’ possibile. E’ chiaro che la felicita’ di Empoli, Frosinone e Parma sia enorme dinanzi a questa situazione. Ci vuole un tam-tam anche da parte dei tifosi, si sta andando contro i valori dello sport. Dove sono questi valori se ci tolgono mezza squadra per giocare delle amichevoli?”. C’e’ anche l’infortunio di Bellusci a preoccupare. “In questo momento siamo messi malissimo. Ci manca solo che convochino pure i polacchi. A quel punto non giochiamo piu’ ed e’ paradossale che non intervenga la nostra Federazione, non quelle straniere”. Il Palermo si e’ rivolto alla Figc, inviando al commissario Fabbricini un documento congiunto con la Lega B che ha mostrato grande sensibilita’.

La richiesta non e’ pero’ quella di un rinvio delle partite, ma di intercedere con le altre federazioni per annullare le convocazioni: “Tutte le azioni che stiamo promuovendo sono basate sul regolamento”.

ITALPRESS

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.