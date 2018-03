Sicilia, fabbisogni standard enti locali, seminari a Palermo e Catania

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Applicazione in Sicilia del sistema dei costi e dei fabbisogni standard, le conseguenze sui trasferimenti nazionali e regionali”. E’ questo il tema di due seminari organizzati da AnciSicilia in collaborazione con Ifel (Istituto finanza Enti locali) e Regione siciliana in programma a Palermo, a Villa Niscemi, e a Catania, al Palazzo ex Esa, il 14 e 15 marzo prossimi. Argomento principale degli incontri sarà la legge delega in materia di federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42) e le disposizioni attuative riguardanti la determinazione dei fabbisogni standard degli enti locali che offrono un’importante opportunità di ammodernamento delle relazioni finanziarie intergovernative e di ‘efficientamento’ delle spese degli Enti locali.

“Il processo di riforma messo in atto con la legge delega – spiegano dall’AnciSicilia – consente di erogare i trasferimenti perequativi agli Enti locali in base ai fabbisogni standard e alle capacità fiscali di ciascun ente, abbandonando il criterio della spesa storica che è alla base di inefficienze nella distribuzione dei trasferimenti intergovernativi”. A partire dal 15 marzo inizierà, attraverso la piattaforma Sose (Soluzioni per il sistema economico), la somministrazione ai Comuni siciliani di un questionario per la rilevazione dei fabbisogni standard, finalizzato alla rilevazione dei dati di base necessari alla individuazione e determinazione dei dati indispensabili per garantire un livello di spesa standard.

Il mancato adempimento da parte degli Enti locali (comuni, città metropolitane e liberi consorzi) comporterà l’applicazione della sanzione, vale a dire “il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo di invio dei Questionari, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati al Comune o alla Provincia e la pubblicazione sul sito del ministero dell’Interno dell’Ente inadempiente”.

Saranno presenti all’incontro, tra gli altri, Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di AnciSicilia, Bernardette Grasso, assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica.

AdnKronos

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.