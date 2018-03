🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una scossa di terremoto di magnitudo 2,0 è stata avvertita dagli abitanti di Pomezia, in provincia di Roma, la notte scorsa poco dopo le 22,30. Secondo l’Ingv, la scossa è avvenuta ad una profondità di circa dieci chilometri. Non ci sono stati feriti.

