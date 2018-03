Test segreti di Google su taxi volanti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il fondatore di Google Larry Page starebbe conducendo in segreto in Nuova Zelanda test per un aereo-taxi a guida autonoma spinto da motori elettrici. Come spiega il ‘Financial Times’ da diversi mesi Kitty Hawk, una start-up sostenuta da Page, avrebbe in corso la sperimentazione del Cora, un piccolo aeromobile in grado di decollare come un elicottero dal tetto di un edificio e quindi trasportare in volo una persona senza nessun intervento umano ‘diretto’ ma con una guida autonoma supervisionata a distanza da controllori.

Kitty Hawk, che prende il nome dalla località in cui i fratelli Wright compirono il primo volo della storia, è guidata da Sebastian Thrun, uno dei fondatori del programma di Google che punta alla creazione di una automobile a guida autonoma.

