E’ morto Luigi Necco, volto di 90′ minuto  

Fonte: adnkronos.com

“Addio al grande Luigi #Necco. Per sempre nel cuore della famiglia #Rai e di milioni di telespettatori che non lo dimenticheranno mai”. Il tweet del giornalista Rai Antonello Perillo del Tgr Campania annuncia la morte di Luigi Necco, popolare giornalista sportivo, volto storico di 90° minuto negli anni degli scudetti del Napoli di Maradona. La notizia viene riportata anche da Il Mattino: “Lutto nel mondo del giornalismo: è morto all’ospedale Cardarelli di Napoli Luigi Necco. Avrebbe compiuto 84 anni a maggio, ma è stato stroncato da una grave insufficienza respiratoria”. Necco era nato a Napoli l’8 maggio del 1934.

