Il santo di oggi, 13 marzo  

Fonte: adnkronos.com

Eufrasia, che in greco significa bella espressione, non è un nome molto consueto, ma ricorda una santa la cui vita sembra un romanzo. Nasce a Costantinopoli da un ramo cadetto della famiglia imperiale. La vita di Eufrasia ha avuto grande successo in Oriente, perché rappresentativa di una vicenda umana particolarmente intensa, e la santa ha goduto di un vivissimo onore, tanto che la sua fama si è sparsa anche in Occidente.

