Il meteo di domani, 14 marzo  

Al Nord generalmente soleggiato seppur con foschie e nebbie in pianura al mattino, tendenza ad aumento delle nubi al nordovest durante la notte. Al Centro Nel complesso soleggiato salvo locale variabilità a ridosso della dorsale appenninica seppur senza fenomeni. Al Sud Variabilità su Calabria tirrenica e in Sicilia sul Messinese con locali piovaschi, più soleggiato sulle altre regioni. Venti: moderati. Mari: generalmente mossi. Temperature: stabili.

