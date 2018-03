Fraport Traffic Figures – February 2018: Continuing Growth  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Fraport Traffic Figures

February 2018

Fraport Group Airports1 February 2018 Year to Date (YTD) 2018

Fully-conso

lidated Fraport Passengers Cargo* Movements Passengers Cargo Movements

airports share(%) Month Δ% Month Δ% Month Δ% YTD Δ% YTD Δ% YTD Δ%

FRA

Frankfurt

Germany 100.00 4,364,930 8.5 163,121 2.2 35,193 7.6 8,914,327 8.0 329,686 1.3 72,009 8.1

LJU

Ljubljana

Slovenia 100.00 99,213 10.2 929 11.1 2,214 3.1 199,588 11.3 1,945 14.6 4,676 7.3

Fraport

Brasil 100.00 1,054,355 6.1 5,704 34.0 10,082 5.1 2,354,732 3.0 11,810 45.0 21,859 3.1

FOR

Fortaleza

Brazil 100.00 441,101 4.0 2,832 4.7 3,929 3.3 1,038,677 -1.4 6,269 20.7 8,893 -0.3

POA Porto

Alegre

Brazil 100.00 613,254 7.6 2,872 85.1 6,153 6.2 1,316,055 6.7 5,541 88.0 12,966 5.6

Fraport

Regional

Airports

of Greece

A+B 73.40 517,438 -8.8 n.a. n.a. 5,398 -5.4 1,066,944 -6.9 n.a.n.a. 11,272 -6.7

Fraport

Regional

Airports

of Greece

A 73.40 385,248 -10.9 n.a. n.a. 3,672 -6.0 794,988 -9.4 n.a.n.a. 7,681 -7.7

CFU Kerkyra

(Corfu)

Greece 73.40 18,288 32.8 n.a. n.a. 347 84.6 37,891 32.0 n.a.n.a. 719 81.6

CHQ Chania

(Crete)

Greece 73.40 39,838 -40.1 n.a. n.a. 296 -40.8 83,093 -38.2 n.a.n.a. 604 -41.9

EFL Kefalonia

Greece 73.40 2,035 21.1 n.a. n.a. 75 10.3 3,925 13.3 n.a. n.a. 152 5.6

KVA Kavala

Greece 73.40 26,391 >100.0 n.a. n.a. 288>100.0 58,819>100.0 n.a. n.a. 668>100.0

PVK Aktion/

Preveza

Greece 73.40 199 63.1 n.a. n.a. 68 -2.9 528 24.2 n.a. n.a. 134 -11.8

SKG

Thessaloniki

Greece 73.40 295,839 -13.7 n.a. n.a. 2,484 -12.9 605,425-12.9 n.a. n.a. 5,180 -15.1

ZTH Zakynthos

Greece 73.40 2,658 -0.8 n.a. n.a. 114 1.8 5,307 -1.8 n.a. n.a. 224 -6.7

Fraport

Regional

Airports

of Greece

B 73.40 132,190 -2.1 n.a. n.a. 1,726 -4.2 271,956 1.2 n.a. n.a. 3,591 -4.5

JMK

Mykonos

Greece 73.40 5,552 -56.2 n.a. n.a. 120 -16.7 7,861 -64.3 n.a. n.a. 181 -40.8

JSI

Skiathos

Greece 73.40 923 13.8 n.a. n.a. 40 25.0 1,796 25.2 n.a. n.a. 80 21.2

JTR

Santorini

(Thira)

Greece 73.40 30,481 2.2 n.a. n.a. 270 -3.2 60,870 5.4 n.a. n.a. 570 -2.2

KGS Kos

Greece 73.40 13,883 37.3 n.a. n.a. 286 28.8 31,246 50.7 n.a. n.a. 605 29.0

MJT

Mytilene

(Lesvos)

Greece 73.40 19,112 -7.8 n.a. n.a. 280 -13.8 39,348 -5.2 n.a. n.a. 607 -9.0

RHO Rhodes

Greece 73.40 53,358 2.4 n.a. n.a. 521 -4.4 112,031 4.4 n.a. n.a. 1,105 -4.2

SMI Samos

Greece 73.40 8,881 1.2 n.a. n.a. 209 -17.7 18,804 4.3 n.a. n.a. 443 -14.1

LIM Lima

Peru2 70.01 1,707,889 9.6 17,594 2.5 14,713 7.0 3,538,561 9.6 42,509 0.3 31,213 8.3

Fraport

Twin Star

Bulgaria 60.00 61,027 62.2 759 -11.8 666 20.2 133,932 74.1 1,620 -37.8 1,467 27.1

BOJ Burgas

Bulgaria 60.00 9,804 17.5 752 -12.0 147 -10.4 22,847 21.2 1,608 -35.7 342 -8.3

VAR Varna

Bulgaria 60.00 51,223 75.0 7 12.8 519 33.1 111,085 91.2 12 -88.6 1,125 44.0

At equity consolidated airports2

AYT Antalya

Turkey 51.00 694,177 15.5 n.a. n.a. 4,892 6.6 1,494,254 17.0 n.a.n.a. 10,332 6.7

HAJ Hannover

Germany 30.00 317,579 11.1 1,681 -10.6 5,055 8.5 639,282 9.0 3,575 2.1 9,908 4.9

LED St.

Petersburg

Russia 25.00 953,908 6.3 n.a. n.a. 10,050 6.3 2,033,082 8.1 n.a. n.a. 21,378 7.0

XIY Xi’an

China 24.50 3,496,540 8.9 17,041 16.2 25,265 4.4 6,805,204 4.4 42,590 15.3 50,830 1.9

Frankfurt Airport3

February 2018 Month Δ %

Passengers 4,365,161 8.5

Cargo (freight & mail) 166,959 3.2

Aircraft movements 35,193 7.6

MTOW (in metric tons)4 2,181,762 5.5

PAX/PAX-flight5 133.3 0.5

Seat load factor (%) 73.9

Punctuality rate (%) 72.9

Frankfurt Airport PAX share Δ %6

Regional Split Month

Continental 62.4 11.3

Germany 11.9 4.0

Europe (excl. GER) 50.5 13.2

Western Europe 42.2 13.0

Eastern Europe 8.3 14.3

Intercontinental 37.6 4.0

Africa 4.8 13.5

Middle East 6.3 4.0

North America 10.2 3.4

Central & South Amer. 4.4 -0.8

Far East 11.8 3.0

Australia 0.0 n.a.

