Salvini chiede consigli su Fb per torcicollo, la risposta è da record  

Fonte: adnkronos.com

“Buona serata Amici. Consigli per curare mal di schiena e torcicollo?”. Così Matteo Salvini, in serata chiede aiuto dalla sua pagina Facebook, una richiesta che trova subito risposta dai suoi fan. I ‘mi piace’ sul post sono in breve oltre 13.500, le condivisioni 512 e oltre 4.500 i commenti, in gran parte femminili. C’è chi propone i rimedi della nonna, come Silvana che scrive “per il torcicollo foulard in seta meglio quella indiana più sottile e poi phon caldo. Infallibile! Dà subito sollievo”, e chi, come Graziella gli dice: “Fatti fare un bel massaggio dalla tua bella fidanzata, vedrai che ti passerà subito”. Più estroversa Marzia: “Una calza da uomo riempita con il sale grosso… Riscaldata in padella… Appena è calda appoggiarla sulla parte interessata… Con me funziona!!!”.

Qualcuno indaga sulle cause: “Un po’ di riposo non ti farebbe male, ti sei speso tantissimo in questi mesi mi domando dove trovi la forza. Colgo l’occasione per farti i miei complimenti sei una grande e bella persona ed io sono orgogliosa di essere leghista. So che non ci deluderai mai”, scrive Sonia, firmando il primo dei post, numerosissimi, della serie “troppa fatica elettorale, ora riposo”.

Fuori dal coro invece Paolo: “Il mal di schiena lo aveva mio padre quando rientrava alla sera a casa dalle sei di mattina tutto il giorno a zappare la terra. Prova ad andare a lavorare vedi che ti passa”. Parole che trovano replica piccata da quasi 500 simpatizzanti del leader del Carroccio, che non perdonano le parole di Paolo.

