Musica: Beyoncè e Jay-Z di nuovo in tour, a Milano e Roma in luglio  

Fonte: adnkronos.com

Beyoncè e suo marito Jay-Z saranno di nuovo insieme in tour, da giugno a ottobre prossimi, con l”On the Run 2′ che prevede 21 tappe in Nord America e 15 in Europa. Fra queste ultime due date italiane: alla stadio San Siro di Milano il 6 luglio e allo stadio Olimpico di Roma l’8 luglio. L’annuncio ufficiale del tour ha confermato le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Il tour Otr II è stato promosso con un breve video al rallentatore dove sono montate immagini della coppia accompagnate dal classico rockstead ‘I’m Still In Love With You’ di Alton Ellis. La coppia aveva suonato per l’ultima volta insieme nel 2014 ma Jay-Z è anche apparso sul palco a settembre 2016 nel concerto di chiusura del tour ‘Lemonade’ di Beyoncè, in New Jersey, ed i due artisti hanno poi registrato diverse tracce insieme.

Gli ultimi album pubblicati dai due musicisti sono ‘4:44’ di Jay-Z e ‘Lemonade’ di Beyoncè e ruotano attorno al loro rapporto, alla lealtà reciproca e alla loro famiglia. La coppia ha avuto tre figli insieme: Blue Ivy di 6 anni e i gemelli di 8 mesi Rumi e Sir.

