Tentano di salvare escursionista disperso a Piano Battaglia, ore di trepidazione

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione per recuperare un uomo che risulta disperso sulle Madonie, nella zona sopra Piano Battaglia, ad un’altitudine di circa 1900 metri e con temperature vicine allo zero. L’escursionista, che aveva lasciato l’auto nel parcheggio della Battaglietta avventurandosi da solo, ha sbagliato strada perdendo l’orientamento quando e’ sceso il buio. Ma per sua fortuna e’ riuscito a chiamare i soccorsi con il cellulare fornendo le coordinate. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri e i vigili del fuoco di Petralia, il 118, una squadra del Cnsas delle Madonie e due squadre da Palermo. Per accelerare il recupero dell’uomo, i tecnici del Soccorso alpino hanno fatto ricorso al sistema Sms locator che consente di localizzare con precisione un disperso che sia in grado di inviare un sms alla centrale operativa nazionale, che si trova in Piemonte, tramite uno smartphone dotato di gps. (ITALPRESS).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.