Fonte: adnkronos.com

Il Pd è unito, a parte voci minoritarie, su una linea “chiara”, quella dell'”opposizione”. Ora “provino a costituire un governo coloro che hanno fatto promesse mirabolanti e hanno preso in giro gli italiani”, dice Brando Benifei, europarlamentare del Pd (gruppo S&D), a margine dei lavori della plenaria a Strasburgo, mentre a Roma è in corso la direzione del Pd.

