Borse europee chiudono deboli, corre Italgas  

Fonte: adnkronos.com

Le Borse europee chiudono in sostanziale parità la prima seduta della settimana. Maglia rosa per Francoforte +0,58%, in rialzo frazionale Parigi +0,04% e Milano +0,08%, in flessione Londra -0,13%. Lo spread tra Btp-Bund si attesta a 128 punti base con un rendimento del decennale dell’1,91 dopo l’asta dei Titoli di Stato: il Tesoro ha collocato 6,5 miliardi di Bot a un anno con un rendimento medio in calo e una buona domanda. A Piazza Affari peggior performance per Tenaris che cede l’1,46%, in rosso anche Recordati -1,43% e Saipem -1,29%. Prese di beneficio su Tim -1,42%. Corre Italgas +2,37% dopo la diffusione positiva dei conti 2017, acquisti su Ferragamo +1,78% e Poste +1,70%. Sull’All Share brindano ai conti Saras e Fiera Milano.

