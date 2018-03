Alessandro ucciso con un colpo alla testa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Due i colpi di pistola che hanno raggiunto Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato ucciso giovedì scorso nella zona di Pescara sud sul ciglio di un canale. A quanto ha riferito il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Marco Riscaldati, uno ha raggiunto il giovane all’emitorace sinistro, l’altro, quello fatale, alla testa. Rintracciato nella calotta cranica, il proiettile è stato affidato al Ris di Roma per gli accertamenti. A sparare sarebbe comunque stata una pistola di piccolo calibro.

Neri si era allontanato lunedì pomeriggio dalla sua abitazione a bordo della sua vettura una Fiat 500 rossa ritrovata mercoledì parcheggiata in una strada nel centro della città molto distante dal luogo del rinvenimento del corpo. Nell’inchiesta sul delitto al momento non ci sono indagati.

