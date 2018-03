Alunni scuole statali, pubblicato bando per borse studio sul sito Comune di Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo il bando per l’assegnazione di borse di studio alle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie (primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado), che versano in condizioni di maggiore svantaggio economico, a sostegno delle spese sostenute per l’istruzione, per l’anno scolastico 2017/2018. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Palermo. L’istanza di partecipazione, insieme ai suoi allegati, prosegue la nota, dovra’ essere presentata, entro e non oltre il 16 aprile 2018 e dovra’ essere presentata esclusivamente presso l’istituzione scolastica frequentata dallo studente. Modulo di domanda, bando e circolare recante disposizioni attuative – emanati dall’Assessorato Istruzione Regione Siciliana – alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=17516. (ITALPRESS)

