Federazione A. Bancari italiani: Raffa, Di Benedetto e Motta nel comitato direttivo centrale

🔊 Ascolta l'articolo

Lando Maria Sileoni e’ stato riconfermato segretario generale della Fabi, con il 98,22% delle preferenze: terzo mandato consecutivo – il primo risale a febbraio 2010 -, che segna un record storico per la Federazione Autonoma Bancari Italiani. Nessuno prima di lui aveva ottenuto un tale risultato. Sileoni sara’ affiancato da due segretari generali aggiunti Mauro Bossola di Torino e Giuliano De Filippis di Lecce; il segretario nazionale amministrativo Franco Casini di Lucca e il segretario Nazionale Organizzativo Mauro Scarin di Milano. Gli altri componenti della segreteria nazionale sono Luca Bertinotti di Cuneo, Giuseppe Milazzo di Milano, Mauro Morelli di Roma, Mattia Pari di Rimini, Fabio Scola di Bergamo e Giuliano Xausa di Vicenza. Due i nuovi ingressi: Mattia Pari e Fabio Scola. La Sicilia sara’ rappresentata nel Comitato direttivo centrale da Carmelo Raffa di Palermo, Cetty Di Benedetto di Catania e Gaetano Motta di Siracusa. Massimo Pellegrino di Messina e’ stato eletto nel Collegio dei Probiviri di Appello. (ITALPRESS)

