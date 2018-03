Mattarella: “No egoismi”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Fiducia nel futuro nell’Italia”, consapevoli che serve “corresponsabilità senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale, magari con egoismo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale ai giovani nuovi Alfieri della Repubblica. “Avete manifestato – ha sottolineato Mattarella – un senso protagonista di cittadini, dimostrando di sentire la corresponsabilità per le sorti comuni del nostro Paese, facendo comprendere che occorre essere protagonisti e costruire il futuro, senza chiudersi nella propria dimensione personale, individuale, magari con egoismo. Ho grande fiducia – ha concluso il Capo dello Stato – nel futuro dell’Italia, voi ne siete una delle ragioni di questa fiducia”.

Mattarella ha consegnato gli Attestati e i distintivi d’onore a 29 ragazze e ragazzi che si sono distinti nella partecipazione, nella promozione del bene comune, nella solidarietà, nel volontariato e per singoli atti di coraggio. Sono giovani, nati tra il 1999 e il 2007, che rappresentano “modelli positivi di cittadinanza e che sono esempi dei molti ragazzi meritevoli presenti nel nostro Paese”.

Quest’anno è stato dedicato ampio spazio a quanti si sono impegnati per la promozione dell’ambiente, inteso sia come salvaguardia del territorio sia come sviluppo del patrimonio culturale e sociale. La tutela e la valorizzazione dell’ambiente richiedono conoscenze, passione e una visione del futuro che le giovani generazioni mostrano spesso di avere. Accanto ai 29 Attestati d’onore, il Capo dello Stato ha poi voluto riconoscere il merito di tre iniziative collettive assegnando loro una targa. A condurre la cerimonia, Nicola Conversa e Anna Madaro, youtuber e attori del gruppo ‘Nirkiop’ di Taranto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.