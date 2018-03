La Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia rivendica la paternità delle foto di Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Aurelio Angelini, direttore della Fondazione patrimonio Unesco Sicilia, rivendica la paternità delle foto che hanno concorso alla candidatura di Palermo, relative al sito “Palermo Arabo-normanna” patrimonio Unesco con la seguente motivazione:

“La frase contenuta nell’articolo del 10 marzo 2018 a firma Cettina Vivirito (Cultura e arte, “Lettera aperta di Francesco Ferla..” ndr) “gli scatti con cui il Comune di Palermo ha candidato a Patrimonio Unesco l’eredità monumentale della Sicilia arabo-normanna portano la sua firma” (riferita a Francesco Ferla), è del tutto destituita da ogni fondamento. In quanto: 1. La candidatura del sito seriale di “Palermo Arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale”, e non “Sicilia arabo-normanna”, è stata realizzata ed avanzata dalla Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia; 2. Le foto che sono state allegate al Dossier di candidatura godono di referenze ben precise, e sono quelle cedute alla Fondazione dal “Centro Regionale per il Catalogo e la Documentazione” della regione Sicilia e del dott. Ruggero Longo, come risulta dalle liberatorie e dalle dichiarazioni di proprietà intellettuale. Queste dichiarazioni sono state sottoscritte dagli autori e allegate al “Dossier di Candidatura presentato, di cui sono il responsabile in quanto direttore/redattore. Nel ringraziarLa per la pubblicazione integrale della precisazione, che si è resa necessaria, al fine di chiarire un’attribuzione tecnica e scientifica, quantomeno fantasiosa. Aurelio Angelini, direttore della Fondazione patrimonio UNESCO Sicilia”.

in foto: Aurelio Angelini

