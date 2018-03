Migranti, attesa al porto di Augusta nave con 280 persone soccorse

🔊 Ascolta l'articolo

E’ attesa al porto di Augusta (Siracusa) la nave Aquarius con a bordo 280 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Si tratta di persone provenienti da 22 paesi, come annunciato su Twitter sull’account ufficiale Sos Mediterranee. Inizialmente lo sbarco era previsto al porto di Pozzallo, dove è attesa invece la nave della Ong spagnola ‘Proactiva Open Arms’.

AdnKronos

