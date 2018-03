Borsa: europee partono in rialzo, Milano +0,56%  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Partono in rialzo le piazze finanziarie europee dopo la chiusura positiva di Wall Street dello scorso venerdì (Dow Jones +1,77%; Nasdaq +1,79%; S&P 500 +1,74%) e mentre le piazze asiatiche terminano su decisi rialzi (Tokyo +1,65%; Shanghai +0,59%, Shenzhen +1,17%; Hong Kong +1,96%; Corea +0,85%). Pochi gli spunti macro che verranno diffusi nell’arco della giornata. Si terrà però il vertice dei ministri delle Finanza dell’Unione europea per discutere di Grecia e Brexit, mentre in Italia, Francia e Stati Uniti il Tesoro offrirà titoli di stato.

In questo scenario, Parigi apre in rialzo dello 0,41%, Francoforte segna +0,75%, Londra +0,21%, Madrid +0,59%. A Milano il Ftse Mib registra un progresso dello 0,56% a 25.175 punti, mentre l’All Share segna +0,55% a 7.239.

Tra le blue chips milanesi, soldi su Poste Italiane che viaggia in rialzo del 2,08%, Italgas che avanza dell’1,96% nel giorno della diffusione dei conti del 2017. Comprate anche le Leonardo (+1,55%), le A2A (+1,57%) e le Enel (+1,49%). In rosso Tenaris -0,53%, Telecom Italia -0,36%, Atlantia -0,22% e Luxottica (-0,15%).

