Gentiloni al concerto di Santa Cecilia ad Abu Dhabi: “Nostra cultura ammirata nel mondo”  

Fonte: adnkronos.com

“Ad Abu Dhabi grande successo per il concerto dell’Orchestra di Santa Cecilia diretta dal maestro Pappano e con la pianista Beatrice Rana. La cultura italiana ammirata nel mondo”. Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni su twitter ha commentato il primo concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano con Beatrice Rana al pianoforte di ieri sera, nell’ambito del Festival di Abu Dhabi. Gentiloni, ad Abu Dhabi per un incontro con il principe ereditario dell’Emirato di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha partecipato al concerto dell’Accademia ed è salito sul palcoscenico dell’Auditorium con lo sceicco Nahayan Mabara Al Nahayan, ministro della tolleranza degli Emirati Arabi, per la consegna a Pappano del premio del Festival di Abu Dhabi.

Gentiloni ha espresso i suoi complimenti all’orchestra, a Pappano e a Beatrice Rana. Il concerto sera aveva in programma la Sinfonia dall’Aida di Giuseppe Verdi e i poemi sinfonici ‘Pini di Roma’ e ‘Fontane di Roma’ di Respighi, ai quali si è aggiunto il Concerto per pianoforte n. 1 di Čajkovskij interpretato da Beatrice Rana. Per ringraziare il pubblico dei fragorosi e ripetuti applausi, i musicisti hanno poi eseguito come bis ‘Valse Triste’ di Sibelius e l’Ouverture dal ‘Guglielmo Tell’ di Rossini.

L’Orchestra e Antonio Pappano sono impegnati per la prima volta in un tour negli Emirati Arabi (11 e 12 marzo) con due concerti che fanno parte della quindicesima edizione dell’Abu Dhabi Festival, organizzato dall’ADMAF(Abu Dhabi Music and Arts Foundation), da venti anni impegnata nel sostegno di attività culturali. Il programma di stasera prevede il Concerto per violino di Brahms, interpretato dalla violinista coreana Kyung Wha Chung e il poema sinfonico ‘Ein Heldenleben’ di Richard Strauss.

