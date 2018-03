L’agrigentino “Fofò” Di Benedetto domina 3° Motors Rally Show

🔊 Ascolta l'articolo

Seppur al debutto sull’asfalto del motodromo di Castelletto, nel Pavese, il talentuoso driver agrigentino Alfonso “Fofò” Di Benedetto ha dominato il 3° Motors Rally Show, secondo appuntamento stagionale della Michelin Rally Show Cup.

Il portacolori della scuderia Project Team, alla guida della Ford Fiesta R5 dell’Erreffe Team e nuovamente in coppia con l’esperto savonese Fulvio Florean (che, nel 2018, ha celebrato i 30 anni di carriera) ha in tal modo consolidato la leadership nel trofeo promosso dalla Casa francese di pneumatici, dopo il primato centrato nel round d’apertura di Franciacorta, lo scorso febbraio. Al veloce driver siciliano, passato al comando sin dalle battute iniziali caratterizzate da una pioggia battente, è bastato imporsi in due prove speciali delle cinque disputate per archiviare un successo mai messo in discussione, nel corso della due giorni di gara.

Trasferta sfortunata, invece, per Davide Di Benedetto (fratello minore di Alfonso) e Lorenzo Giordano, su Peugeot 207 S2000, finiti fuori dai giochi anzitempo, loro malgrado.

«Siamo arrivati fuori tempo massimo al primo controllo orario del sabato anche per il riacutizzarsi di un problema all’idroguida, già accusato durante lo shakedown – ha spiegato Giordano – e a fine giornata, una volta convocati in direzione, ci hanno comminato la squalifica. Peccato, ci rifaremo alla prossima».

Conclusa la tappa pavese, la Michelin Rally Show Cup riaprirà i battenti ai primi di novembre con la disputa del Franciacorta Rally Event, atto finale della serie in programma, sempre che nel frattempo non venga recuperato anche il match di Adria, già precedentemente annullato.

Classifica finale 3° Motors Rally Show 1. Di Benedetto-Florean (Ford Fiesta R5) in 37’24″7; 2. Nucita-Cotone (Hyundai I20 R5) a 12″5; 3. Scattolon-Fogato (Skoda Fabia R5) a 17″7; 4. Araldo-Boero (Skoda Fabia R5) a 50″5; 5. Alerini-Barichella (Ford Fiesta R5) a 1’08″6; 6. Uzzeni-Bondesan (Ford Fiesta WRC) a 1’08″6; 7. Tortone-Zoanni (Ford Fiesta WRC) a 1’18″4; 8. Messori-Lavazza (Ford Fiesta R5) a 1’29″3; 9. Serra-Buresi (Ford Fiesta R5) a 1’44″3; 10. Loda-Pincin (Ford Fiesta R5) a 1’46″5.

