Milan, mago Silva al 94′  

Fonte: adnkronos.com

André Silva salva il Milan al 94′. Sotto la pioggia del Marassi i rossoneri battono così 0-1 il Genoa, che rimane fermo a 30 punti in classifica, con 6 punti di margine sulla zona retrocessione. Con questa vittoria il Milan sale invece al sesto posto e a quota 47, scavalcando la Sampdoria e mettendo nel mirino la zona Champions.

Partita con poche emozioni fino alla rete conclusiva, con le due squadre incapaci di creare occasioni significative. Il Genoa va in gol nel secondo tempo con Rigoni, ma l’arbitro lo annulla dopo essere ricorso alla prova del VAR. I rossoneri vanno quindi a segno a una manciata di secondi dal finale con Silva, bravo a infilare in rete un cross di Suso: il calciatore stacca di testa in area e sfrutta il cross dalla destra del compagno. Un gol da centravanti vero che potrebbe valere tantissimo per il Milan.

