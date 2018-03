Il Papa a Trastevere per i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Papa Francesco a Trastevere, per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio, fondata nel 1968 a Roma. Ad accogliere il Pontefice nella piazza davanti alla basilica di Santa Maria in Trastevere il fondatore Andrea Riccardi e il presidente Marco Impagliazzo.

“La Chiesa ha sempre le porte aperte, ma oggi anche il cielo ce le ha e ha buttato giù tutta l’acqua e ci sta bagnando…”. Con questa battuta, legata alla pioggia che nel pomeriggio scende su Roma, Papa Francesco ha salutato i fedeli.

“Sempre porte aperte – ha esortato il Pontefice – Qui c’è tanta generosità e un cuore aperto per tutti, tutti, tutti, senza distinguere tra chi ci piace e chi non ci piace, per quello che ci è amico e per quello che è nemico: no, cuore aperto per tutti!”.

“Le paure si concentrano spesso su chi è straniero, diverso da noi, povero, come se fosse un nemico”, ha lamentato poi Papa Francesco, intervenendo nella basilica romana. “Il mondo oggi è spesso abitato dalla paura e anche dalla rabbia che è una ‘sorella’ della paura – ha osservato il Pontefice – è una malattia antica. Il nostro tempo conosce grandi paure di fronte alle vaste dimensioni della globalizzazione”.

Dagli stranieri e dai poveri, ha stigmatizzato il Papa, “ci si difende credendo di preservare quello che abbiamo o quello che siamo”. E “l’atmosfera di paura – ha avvertito – può contagiare anche i cristiani. Se siamo soli, siamo presi facilmente dalla paura”.

“Il mondo – ha denunciato Papa francesco – è diventato globale, l’economia e le comunicazioni si sono unificate. Ma per tanta gente, specialmente per i poveri, si sono alzati nuovi muri”.

“Le diversità – ha osservato ancora – sono occasione di ostilità e di conflitto. E’ ancora da costruire una globalizzazione della solidarietà e dello spirito. Il futuro del mondo globale è vivere insieme: questo ideale – sottolinea il Papa – richiede l’impegno di costruire ponti, di tenere aperto il dialogo, di continuare a incontrarsi”.

Papa Francesco ha poi ricordato che “il cristiano, per sua vocazione, è fratello di ogni uomo, specie se povero e anche se è nemico” e che “la Chiesa è segno di unità del genere umano, tra i popoli, le famiglie, le culture”, esortando a “creare una società in cui nessuno sia più straniero: è la missione di valicare i confini e i muri, per riunire”.

“Pensiamo ai dolori del popolo siriano, del martoriato e amato popolo siriano”, ha aggiunto il Pontefice, dando atto alla Comunità di Sant’Egidio di “aver accolto in Europa i rifugiati, tramite i corridoi umanitari”. Ma, si è chiesto il Papa, “come è possibile che, dopo le tragedie del 20° secolo, si possa ancora ricadere nella stessa assurda logica?”.

