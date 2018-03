Immobile salva la Lazio  

🔊 Ascolta l'articolo

Uno splendido gol al volo di tacco di Immobile evita alla Lazio il secondo ko di fila in campionato permettendo ai biancocelesti di pareggiare per 2-2 sul campo del Cagliari. In classifica la squadra di Inzaghi resta quarta con 53 punti, due in più dell’Inter che però ha giocato due partite in meno; i rossoblù salgono invece a quota 26 in 14esima posizione ma mantengono solo 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Dopo un minuto di silenzio intenso e partecipato da tutta la Sardegna Arena in ricordo dell’ex rossoblù, Davide Astori, la partita si accende subito e dopo 3′ si fa pericolosa la squadra ospite con Lulic che solo davanti a Cragno manca clamorosamente il pallone di testa su cross da destra di Lucas Leiva. Poco dopo cross tagliato di Padoin dalla sinistra, Radu anticipa tutti in area e devia in angolo col petto, rischiando una clamorosa autorete.

Al 25′ passa il Cagliari: Miangue crossa da sinistra per Han il cui colpo di testa si stampa sulla traversa grazie alla deviazione di Strakosha, sul pallone arriva Pavoletti che incorna in rete da due passi. Alla mezz’ora grandi proteste di Immobile per un fallo ai suoi danni in area. L’attaccante viene ammonito da Guida. Passano 5′ e arriva il pareggio grazia a un autogol. Calcio di punizione di Luis Alberto per Lucas Leiva, il brasiliano viene anticipato di testa nella propria porta da Ceppitelli.

A metà della ripresa la squadra di Lopez ritrova il vantaggio. Contatto in area tra Luiz Felipe e Pavoletti e, dopo aver rivisto l’azione al Var per oltre un minuto, Guida concede il rigore ai sardi. Dagli 11 metri Barella spiazza Strakosha. La Lazio reagisce con rabbia, alla mezz’ora ci prova Immobile con un colpo di testa ma Cragno fa buona guardia. Poco dopo ci prova anche Felipe Anderson.

Al terzo minuto di recupero Nani si divora il pareggio: fuga di Felipe Anderson e cross da sinistra, il portoghese può calciare un rigore in movimento ma mette a lato. Il pareggio però arriva al 95′ grazie a una magia del capocannoniere della Serie A, che al volo di tacco raccoglie un cross di Felipe Anderson e scavalca Cragno.

