Noto, al via il Festival della cultura per i ragazzi Volalibro

Saranno il “cantastorie” Mario Incudine e lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco a inaugurare domani la X edizione di Volalibro, il Festival della cultura per i ragazzi in programma a Noto fino a domenica prossima.

“Dalle serenate a Whatsapp, come cambia il modo di comunicare l’amore” è il titolo dell’incontro che alle 9 vedrà protagonista Mario Incudine, accompagnato dal maestro Antonio Vasta, nella Sala Gagliardi di Palazzo Trigona. Dove alle 11 Pietrangelo Buttafuoco – con Mario Incudine e il maestro Antonio Vasta – presenterà il suo libro “I baci sono definitivi”.

Largo anche alla scienza nella prima giornata di Volalibro con la giornalista Letizia Davoli, vincitrice dell’edizione 2017 del premio giornalistico Cnai (Centro nazionale astroricercatori indipendenti) protagonista, domani, di due conferenze: “Vorrei ma non posto, quando una bufala non è una mozzarella”, in programma alle 9 nel Salone delle Feste di Palazzo Nicolaci e “Live of Mars” prevista alle 11 nella stessa location.

E spazio allo sport con la presentazione di “Io e la Juve, storia di un grande amore”, ovvero la favola vissuta da Pasquale Gallo, medico-manager salernitano. Una storia di vita in cui si intrecciano i suoi amori, le sue passioni: la medicina, la Juventus e la famiglia. L’appuntamento è per domani alle 10 nella Sala Rossa di Palazzo Impellizzeri.

Come da tradizione, la prima giornata di Volalibro sarà nel segno dell’arte con l’inaugurazione di due esposizioni. Si tratta della mostra documentaria “La Cattedrale di Noto: crolli e ricostruzioni” a cura dell’Archivio di Stato di Siracusa, sezione di Noto, allestita a Palazzo Impellizzeri e visitabile dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 8.30 alle 15.15. Taglio del nastro, domani, anche per la mostra delle opere dei ragazzi partecipanti al concorso “Piccoli illustratori” sul tema “Da una tragedia una nuova bellezza. Un terribile terremoto e il Val di Noto diventa esempio di rinascita”, in programma a Palazzo Trigona e visitabile da domani a sabato 17 marzo dalle 9.30 alle 12.

