Lega, muore la neo deputata Rosy Guarnieri  

Fonte: adnkronos.com

Lutto nella Lega e nel mondo politico ligure per la scomparsa, a causa di una malattia, di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga. Nata 65 anni fa in Sicilia, sposata, due figlie, era appena stata eletta alla Camera.

Sui social, il saluto commosso del leader del Carroccio Matteo Salvini, che pubblica una foto insieme alla neo deputata scomparsa: “Buon viaggio Rosy, hai fatto in tempo a gioire per la vittoria della tua Lega, anche nella tua amata Albenga, e ci hai salutato. Una preghiera e un sorriso, aiutaci da Lassù”.

