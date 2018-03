“No a pateracchi” 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

“Non sto smaniando per andare a fare il presidente del Consiglio. Sono a disposizione. E’ come un servizio: se ci sono i numeri, le condizioni, un programma da seguire come la Bibbia, sono a disposizione. Se bisogna inventarsi pateracchi o minestroni, non sono assolutamente a disposizione. Sbaglia chi pensa che il voto degli italiani di domenica scorsa sia stato un incidente di percorso”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini alla scuola politica del Carroccio a Milano.

