Il Franchi ricorda Astori  

Fonte: adnkronos.com

La Fiorentina è da poco scesa in campo per effettuare il riscaldamento prima del match di campionato con il Benevento. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 13 di Davide Astori, il capitano viola morto domenica scorsa durante la notte alla vigilia del match con l’Udinese. La squadra viola è stata accolta da un lungo applauso del pubblico dello stadio ‘Artemio Franchi’.

In curva Fiesole toccante striscione dedicato a Davide: “Ci sono uomini che non muoiono mai… ci sono storie che verranno tramandate in eterno… buon viaggio Capitano”. Prima dell’inizio del match tra i gigliati e il Benevento sul terreno di gioco è stato posto un grande striscione con la maglia viola numero 13 di Astori e la scritta “Capitano per sempre”.

Poco prima dell’inizio del match con il Benevento, ha parlato il club manager e bandiera storica della Fiorentina Giancarlo Antognoni: “E’ stata una settimana molto difficile per tutti noi, tragica, che ci lascia il ricordo di un ragazzo stupendo, sorridente e affettuoso con tutti i compagni e con tutti noi. Oggi era comunque giusto rientrare in campo, proprio per la memoria di Davide, per smorzare la tensione che si è creata in questi giorni: il risultato conta relativamente, ma per i giocatori può essere uno sfogo importante”.

