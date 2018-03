Roma, arrestato ‘pusher incallito’ della Garbatella  

🔊 Ascolta l'articolo

Spacciava nonostante fosse agli arresti domiciliari. Un 42enne romano, senza occupazione e con numerosi precedenti penali, è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Garbatella con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.

I militari stavano eseguendo i consueti controlli alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e quando è toccato al 42enne, lo hanno pizzicato sul pianerottolo fuori dalla sua abitazione, mentre stava cedendo alcune dosi di cocaina ad un suo ‘cliente’. Subito è scattata la perquisizione nella casa, dove i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato altre 22 dosi della stessa sostanza e più di 6000 euro in contanti, ritenuti provento della sua attività illecita.

Il pusher è stato nuovamente arrestato, in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato identificato e segnalato al Prefetto, quale assuntore.

