Sì, marzo è pazzo  

Marzo è pazzo. Ora c’è la prova. Le prossime ore saranno contraddistinte da un meteo ‘bipolare’: pioggia copiosa al Nord e al Centro; Sole e caldo africano al Sud. Oggi – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – una forte perturbazione è in azione al Nord e al Centro; nubifragi sulla Liguria e su alta Toscana. Fenomeni intensi anche tra Friuli e Veneto orientale. Tutt’altra storia al Sud, dove è previsto tempo più asciutto e decisamente mite. Ecco nel dettaglio l’analisi messa a punto dagli esperti:

NORD – Diffuso maltempo, con nubifragi sulla Liguria e sul Friuli entro metà giornata; maltempo anche sul Veneto. Acqua alta a Venezia, fino a 110 cm in serata. Temperature stazionarie.

CENTRO e SARDEGNA – Instabile su aree tirreniche, con rischio nubifragi su alta Toscana; piogge sparse anche sulle regioni adriatiche. Piogge e schiarite sulla Sardegna. Temperature stazionarie.

SUD e SICILIA – Soleggiato quasi ovunque, peggiora nel corso del giorno sulla Campania. Temperature tipicamente primaverili.

