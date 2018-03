🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il Verona fa suo il derby contro il Chievo per 1-0. Il gol vittoria è firmato da Caracciolo al 52′: sugli sviluppi di un calcio d’angolo il difensore, su assist di Verde, spedisce la palla alle spalle di Sorrentino. Tre punti pesantissimi per la squadra di Pecchia, che risucchia nei bassifondi della classifica quella di Maran.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.