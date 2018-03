Sequestrati 270 Kg di sigarette di contrabbando allo Zen 2

🔊 Ascolta l'articolo

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando nel quartiere Zen 2, a Palermo. I carabinieri hanno trovato 270 chili di “bionde” nell’abitazione del palermitano I.N., di 38 anni. Un carico eccezionale. I militari hanno contato 10.712 pacchetti di sigarette di contrabbando, un vero record. L’uomo e’ stato arrestato per possesso di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. Processato per direttissima e’ stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le sigarette sono state sequestrate per essere distrutte.

