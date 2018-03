Rosanero a ridosso della capolista, alle spalle il febbraio nero

🔊 Ascolta l'articolo

di Gianfranco Merenda – Va al Palermo il big match della giornata contro il Frosinone che permette alla squadra di Tedino di portarsi a -3 dai ciociari e con una gara (contro il Parma) da recuperare. A decidere la sfida e’ stata una rete segnata al 2′ della ripresa da Gnahore’ abile a sfruttare un buco in area e battere Vigorito in diagonale. Per i siciliani si tratta della seconda vittoria di fila, il settimo punto nelle ultime tre, insomma il momento “nero” vissuto a febbraio sembra ormai alle spalle.

Il Cittadella non va oltre il pari in casa della Cremonese, che incassa l’ennesima rimonta nella ripresa rimandando l’appuntamento con la vittoria che manca da gennaio. All’11’ Brighenti si fa respingere un penalty da Alfonso, al 35′ tocca a Juanito Gomez realizzarlo e portare in vantaggio la squadra di Tesser, raggiunta nella ripresa da Iori, capitano centrocampista con il vizio del gol (8 quest’anno).

Minimo sforzo, massimo risultato per il Venezia che sale in quinta posizione grazie alla vittoria di misura sull’Ascoli. La rete decisiva e’ stata realizzata da Gejio dal dischetto. Per Cosmi brutte sensazioni, giocando cosi’ i marchigiani faranno una fatica terribile a salvarsi. Rocambolesco pareggio al San Nicola fra Bari e Pro Vercelli (2-2 come all’andata), con tante emozioni nel finale. Kozak pareggia nella ripresa la rete di Ghiglione, poi nel finale prima segna Brienza appena entrato illudendo i pugliesi, ma il sogno della quarta vittoria di fila svanisce nel recupero: dopo un corner, Micai smanaccia senza mandarla lontano e Morra insacca in mischia.

Seconda vittoria di fila per il Parma, che torna a respirare aria di alta classifica. Sfortunato esordio sulla panchina del Pescara per Epifani: gli abruzzesi (2 punti in 4 gare) vengono travolti dal Parma del pescarese Roberto D’Aversa che passeggia all’Adriatico vincendo con un rotondo 4-1. Apre le marcature Calaio’, al 100esimo gol in B con dedica a Davide Astori. Quarta vittoria consecutiva del Perugia, che batte il Foggia, che a sua volta aveva sempre vinto nelle ultime quattro gare in trasferta. Il match si e’ deciso nella ripresa grazie alle reti di Cerri e Diamanti su rigore ma senza esultanza.

Finisce 1-1 tra Spezia e Ternana: Forte risponde a Finotto ed entrambe muovono la classifica. Infine, Cesena e Carpi impattano sullo 0-0 in una partita tutt’altro che entusiasmante. La giornata si concludera’ tra domenica e lunedi’: domani il derby campano tra Salernitana e Avellino (ore 15), quindi il match tra Empoli ed Entella (ore 17.30); lunedi”, infine, chiudera’ la giornata la sfida tra Novera e Brescia. (ITALPRESS).

