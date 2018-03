In 10mila al corteo per Idy  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono stati 10-15mila, secondo una stima della questura, i partecipanti al corteo nazionale antirazzista indetto dalla comunità senegalese in Toscana per ricordare Idy Diene, ucciso a colpi di pistola lunedì scorso sul ponte Vespucci a Firenze dall’italiano Roberto Pirrone.

La manifestazione, partita da piazza Santa Maria Novella, si è svolta senza incidenti come auspicato dagli stessi organizzatori che avevano invitato tutti a “marciare pacificamente con noi e riaffermare che siamo uniti nel dire basta ad una violenza omicida che, non solo getta famiglie nella sofferenze, disperazione e paura, ma mina anche la coesione nelle nostre città”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.