Meningite, due casi in Liguria  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Due casi di meningite si sono registrati in Liguria nelle ultime ore. Il primo è avvenuto a Genova dove una donna di 53 anni si trova ricoverata in rianimazione presso l’ospedale Policlinico San Martino a causa di una sepsi meningococcica. La donna, come rende noto la Regione Liguria, è arrivata al pronto soccorso intorno alle 12.30 di oggi con febbre alta e altri sintomi che hanno subito fatto sospettare un’infezione da meningococco. Le analisi di laboratorio hanno poi confermato la diagnosi.

La paziente è stata sottoposta a terapia e, al contempo, è stata avviata la profilassi antibiotica a tutela sia dei parenti e contatti stretti della donna oltre che degli operatori sanitari che sono entrati in contatto con lei. Inoltre è stato immediatamente attivato il servizio di igiene della Asl3 Genovese.

Ancora accertamenti in corso a Savona invece per stabilire l’origine del caso di meningite che ha colpito una giovane di 21 anni residente a Pietra Ligure. La ragazza è arrivata la notte scorsa al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona e si trova ricoverata in rianimazione mentre si attende l’esito degli esami di laboratorio. In via precauzionale la Asl2 di Savona ha già avviato la profilassi antibiotica a tutela sia dei contatti stretti della paziente sia del personale sanitario interessato.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.