Furnari, maltrattamenti e bastonate alla moglie, arrestato dai CC

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia i carabinieri di Furnari (Messina) hanno arrestato F. M., 33 anni, sorvegliato speciale, ritenuto dagli investigatori “intraneo alla famiglia mafiosa dei barcellonesi”, raggiunto in passato dai provvedimenti cautelari ‘Gotha 4’ e ‘Gotha 5’ e da una condanna per reati analoghi a quelli che gli vengono contestati oggi. Le indagini hanno permesso di accertare “reiterati e allarmanti episodi di vessazioni” nei confronti della moglie. Violenze fisiche, molestie, insulti e gravi minacce di morte con l’uso di armi che avevano scatenato nella vittima timore per la propria incolumità.

Le indagini, svolte dai militari con il supporto della task force specializzata per il contrasto alle violenze di genere, hanno fatto emergere come l’uomo avrebbe più volte picchiato la moglie provocandole diverse ferite. Il gip di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta dei sostituti procuratori Rita Barbieri e Sarah Caiazzo, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. (Loc/AdnKronos)

