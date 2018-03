Lancia sasso contro treno 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Soltanto per caso non ci sono stati feriti. Il lancio del sasso contro il treno regionale ha rotto un finestrino e avrebbe potuto essere molto pericoloso. Un 17enne di Maddaloni nel casertano è stato denunciato dalla polizia ferroviaria campana per danneggiamento aggravato e attentato ai pubblici trasporti.

La polizia ferroviaria, in considerazione proprio di analoghi episodi di vandalismo, verificatisi nella stazione di Maddaloni Inferiore, oltre a monitorare la stazione, è presente sull’intera tratta ferroviaria con specifici servizi di controllo e scorte a bordo di treni.

