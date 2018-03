Allarme alta marea a Venezia 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Allarma alta marea a Venezia. Il Centro previsioni e segnalazioni maree della Protezione Civile ha previsto per domani 11 marzo una punta massima di marea di 110 cm (codice arancio), il cui picco avverrà intorno alle 21.30. La motivazione che ha portato alla previsione di acqua alta fuori programma è dovuta al fatto che, sin dal mattino di domani, sia previsto un forte vento di scirocco dall’Adriatico meridionale che durante la giornata dovrebbe arrivare anche in laguna.

Data la variabilità stagionale, il Comune consiglia di seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune stesso, ma anche sui social, chiamando la segreteria telefonica al numero 041 2411996 o registrandosi al servizio gratuito sms. Con un livello di 110 cm sopra al livello medio del mare in città si registrerebbe un allagamento pari al 12% della superficie viaria.

L’area che più risentirebbe del fenomeno sarebbe piazza San Marco dove l’acqua potrebbe salire fino circa a 25 cm sopra al manto stradale. Il servizio di posa passerelle, garantito da Veritas, consentirà comunque il transito lungo i percorsi previsti.

