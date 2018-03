Patente non a norma: Italia rischia multa Ue  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

La patente di guida italiana è poco chiara. La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora perché il nostro Paese non avrebbe rispettato gli standard, indicati dalla direttiva 2006/126/CE. In particolare sarebbe fuori norma la modalità utilizzata per segnalare “l’obbligo di indossare occhiali da vista alla guida”. Non siamo i soli ad aver ricevuto la lettera, ma è arrivata anche alla Germania, alla Lettonia e ai Paesi Bassi. Ora abbiamo due mesi come gli altri per replicare, poi, Bruxelles potrebbe decidere di procedere con un parere motivato, un altro passo verso la sanzione finale.

