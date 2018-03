Bomba nella villa dell’imprenditore  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un ordigno artigianale è stato trovato dai carabinieri della compagnia di Civitanova Marche (Macerata), ieri sera, nel corso di una perquisizione nella villa di un imprenditore. Nella cucina di una dependance i militari hanno trovato il congegno artigianale esplosivo, solitamente usato da bande specializzate per far esplodere gli sportelli bancomat e rubare il denaro all’interno.

Stamattina sono intervenuti sul posto anche i carabinieri artificieri del comando provinciale di Ancona. L’ordigno è stato portato in un’area sicura ed è stato fatto brillare. I pezzi frantumati, sono stati repertati e verranno inviati al Ris per le analisi scientifiche. Proseguono le indagini per chiarire i motivi della presenza dell’ordigno.

