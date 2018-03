Tris Roma, Toro ko  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

La Roma non si ferma. Nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A la squadra giallorossa batte il Torino per 3-0 allo stadio Olimpico e si conferma terza in classifica. A decidere il match i gol di Manolas, De Rossi e Pellegrini. Tutti nella ripresa.

Più Toro che Roma nel primo tempo. Granata compatti e pericolosi nelle ripartenze, giallorossi incapaci di accelerare e verticalizzare la manovra come chiede mister Di Francesco. La prima frazione scivola via a reti bianche.

Nella ripresa la Roma cambia registro e sblocca la partita. Al 57′ sugli sviluppi di un corner, Florenzi crossa dalla destra e trova Manolas tutto solo in aerea: stacco di testa e pallone alle spalle di Sirigu. Il greco esulta braccia al cielo, in ricordo dell’ex compagno di squadra Davide Astori. Il raddoppio giallorosso arriva al 74′ sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato: colpo di testa di Nainggolan che imbecca De Rossi in area: conclusione in scivoltata del capitano giallorosso che non lascia scampo al portiere granata. Al terzo minuto di recupero la Roma cala il tris. Berenguer perde palla sul pressing di Pellegrini che poi finalizza alla perfezione il contropiede su assist di Nainggolan.

Per la Roma una vittoria fondamentale, in vista della gara di Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Per il Toro la terza sconfitta consecutiva che suona come un campanello d’allarme.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.