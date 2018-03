Il meteo di domani, 11 marzo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: maltempo diffuso con

piogge e temporali, specie su

Liguria e Prealpi centro-orientali,

in attenuazione serale da Ovest.

Neve dai 1500m.

Al Centro: maltempo su Sardegna

e regioni tirreniche con piogge

e temporali in estensione in

giornata ad Umbria e versante adriatico.

Al Sud: soleggiato per buona

parte del giorno, ma entro sera

peggiora sulle regioni tirreniche con

qualche pioggia.

Venti: deboli moderati.

Mari: da molto mossi ad agitati.

Temperature: in rialzo.

