Incubo maltempo sull’Italia. E’ in arrivo una forte perturbazione sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che domenica il tempo peggiorerà fortemente su Liguria, Toscana, Lombardia e Nordest con precipitazioni molto forti e rischio di nubifragi e allagamenti su Liguria, settori alpini, prealpini e sulla Toscana settentrionale. La neve cadrà copiosa sulle Alpi sopra i 1500/1600 metri, prevista acqua alta a Venezia con 115 cm alle 20.20. Invitiamo a non sottovalutare la potenzialità del peggioramento previsto.

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che se al Centro-Nord pioverà diffusamente non sarà così al Sud che vivrà uno scampolo d’estate con temperature diurne che potranno toccare i 26/27° su Sicilia, Sardegna e Calabria. La prossima settimana i valori termici saliranno su tutta Italia con temperature che di giorno supereranno i 14/15° anche al Nord, in attesa dell’ennesima forte perturbazione attesa giovedì 15.

