Uomo armato in centro reduci in California, morti i 3 ostaggi  

Fonte: adnkronos.com

Si è conclusa con la morte di tre donne e dell’assalitore la presa d’ostaggi durata diverse ore la notte scorsa nel centro per reduci militari di Yountville, in California. Secondo quanto ha reso noto il capitano Chris Child della California Highway Patrol quando gli agenti hanno fatto irruzione nell’edificio, dove si offre assistenza psichiatrica ai reduci che soffrono di stress post-traumatico, hanno trovato le tre operatrici del centro e l’assalitore morti.

L’uomo era un assistito del centro a nord di San Francisco fino a due settimane fa quando aveva lasciato la struttura, secondo quanto riferito dal senatore dello stato Bill Dodd. Non è ancora chiaro se abbia scelto a caso le donne uccise tra il personale della clinica. Prima dell’irruzione della polizia, i negoziatori specializzati a gestire prese d’ostaggi avevano cercato per ore di avviare un colloquio con l’assalitore senza riuscirvi.

