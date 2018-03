Giù da muretto si infilza in un cancello  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Un uomo di circa 50 anni è precipitato da un muretto e, dopo un volo di circa 4 metri, è rimasto infilzato con un braccio negli spuntoni di un cancello di ferro sottostante. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 14.30 a Cogoleto, nel ponente della provincia di Genova. L’incidente è avvenuto in una strada privata limitrofa a via Isnardi.

L’uomo, per motivi da chiarire, si sarebbe sporto da una ringhiera di protezione del muretto precipitando nel vuoto tra i palazzi e rimanendo infilzato tra l’ascella e il braccio nella cancellata sottostante. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco che hanno dovuto tagliare le sbarre di ferro per liberare il ferito, poi soccorso e trasportato sotto choc in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

