Terremoto: un concerto a Roma ricorda le vittime italiane e giapponesi  

Fonte: adnkronos.com

Pomeriggio in musica a Roma per ricordare le vittime dei terremoti in Italia e Giappone e il profondo legame di amicizia tra due popoli uniti anche nel dolore e nella reciproca solidarietà. Arrivato alla VI edizione, il concerto, organizzato dal Comitato Esecutivo Giapponese e Patrocinato dall’Ambasciata del Giappone presso la Santa Sede, si terrà domenica prossima, 11 marzo, alle ore 14,30 nella Basilica di Santa Maria Maggiore e sarà aperto al pubblico.

A dirigere le musiche di Vivaldi e La Petite Messe Solennelle di Rossini, sarà il maestro Daniele Agiman, con le prestigiose voci di Yasko Fujii (soprano), Sandra Buongrazio (mezzosoprano), Oscar Ore (tenore), Yoshitaka Murata (baritono), l’Orchestra Sinfonica G. Rossini, il Coro Teatro della Fortuna M. Agostini diretto da Mirca Rosciani e il Coro Ikeda Riyoko to Barano muse tachi con la straordinaria partecipazione del soprano Ikeda Riyoko (famosa anche come autrice di Lady Oscar) e della cantante Mimei Sakamoto.

