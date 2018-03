Catania, 17 architetti recuperano sede bruciata dei Briganti

🔊 Ascolta l'articolo

I 17 architetti che compongono il Coga, il Coordinamento Giovani Architetti dell’Ordine di Catania, si sono messi a lavoro per il recupero degli spazi gestiti dall’associazione sportiva dei Briganti, dopo l’incendio doloso che l’11 gennaio scorso ha distrutto la club house della squadra di rugby etnea. “L’apporto piu’ grande che possiamo dare alla onlus dei Briganti e’ quello di fornire spunti e idee per allestire con risorse sostenibili un centro polifunzionale” spiegano i giovani professionisti. I giovani del Coga hanno recuperato gli spazi senza intaccare la struttura originale, ideando strutture modulari e mobili – casette di legno “in kit” – che ben si adattano a un’organizzazione flessibile e ottimale dell’area. “Le casette hanno costi di produzione davvero accessibili e possono essere costruite in poche ore anche dai ragazzi che ogni giorno vivono questo luogo – spiegano gli architetti del Coga – l’obiettivo era proprio quello di ricreare una grande area interattiva per favorire momenti di aggregazione. Ciascuna casetta puo’ ospitare a piano terra diversi generi di attivita’, mentre nel piano di sopra puo’ contenere comodi posti letto rispondendo all’esigenze dei Briganti di ricavare spazi per uso foresteria”. (ITALPRESS)

